Parma, buona la prima: Prad travolto 14-1 in amichevole

Finisce in goleada il primo incontro amichevole della stagione del Parma. La formazione di D’Aversa, in ritiro a Prato allo Stelvio, si è imposta per 14-1 sul Prad, con la prima rete della stagione messa a segno da Mattia Sprocati, autore poi di altri tre gol. Protagonista assoluto anche Jacopo Dezi, con il centrocampista che ha infilato la porta avversaria per ben cinque volte. Doppietta poi per Baraye, mentre le altre tre marcature sono state realizzate da Gagliolo, Munari e Brunori. Per il Prad a segno Gander su rigore nel corso della prima frazione di gara.

IL TABELLINO:

PARMA CALCIO 1913: Sepe (1′ st Colombi), B. Alves (cap.) (1′ st Dermaku), Gagliolo (1′ st Barillà), Dezi, Iacoponi (1′ st Minelli), Machin, Munari (1′ st Brunori), Baraye, Grassi (1′ st Scozzarella), Sprocati (1′ st Kasa), Laurini (1′ st Gazzola).

A disposizione: Dini, Corvi, Stulac. All.: D’Aversa.

ASV PRAD: El Hamoussi (1′ st Bacha A.), Brenner (1′ st Pichler A), Pichler (1′ st Maschler), Ziernheld (1′ st Perkmann), Bacha F (1′ st Alber), Grutsch (1′ st Hofer), Stecher (1′ st Grutsch), Thoni (1′ st Theiner), Steinhauser (1′ st Steiner), Gander (1′ st Terranova), Gritsch (1′ st Berger). All.: Paulmichl.

Marcatori: 11′ pt Sprocati, 18′ pt Sprocati, 22′ pt Gander (rig), 24′ pt Gagliolo, 27′ st Sprocati, 30′ pt Sprocati, 31′ pt Dezi, 37′ pt Munari, 42′ pt Baraye, 13′ st Dezi, 20′ st Baraye, 24′ st Dezi, 31′ st Dezi, 36′ st Dezi, 39′ st Brunori.