Parma che colpo, arriva Zirkzee dal Bayern Monaco: “Voglio crescere e aiutare la squadra”

Praticamente tutto fatto per l’arrivo di Joshua Zirkzee al Parma dal Bayern Monaco. Il calciatore olandese di origini congolesi e nigeriane ha, infatti, confermato la trattativa attraverso un’intervista rilasciata a Bild. Il classe 2001, che nella scorsa stagione ha vinto tutto con i campioni tedeschi, sarà uno dei rinforzi a disposizione di mister D’Aversa per puntare alla salvezza dei ducali e, magari, a qualcosa in più.

Zirkzee: “Pronto ad aiutare la squadra”

“C’è voluto un po’ di tempo, ma sono felice che ora tutto abbia funzionato”, ha detto Zirkzee sulla trattativa tra Bayern Monaco e Parma. “Credo di poter avere la possibilità di crescere qui. Spero di aiutare la squadra”. Il calciatore non era stato convocato durante l’ultimo match dei tedeschi in Bundesliga ed è atteso in Italia per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. L’accordo tra il club di Monaco di Baviera e i ducali dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.