Parma, D’Aversa: “Inglese? Lo volevano tutti in Serie A…”

Un buon test per il Parma, che nella giornata odierna ha battuto per 4-0 l’Obermais nella terza amichevole stagionale. Subito a segno Roberto Inglese, tornato in gialloblu dopo la positiva stagione passata, durante la quale ha realizzato nove reti in campionato. Proprio sull’attacante, al termine del match, si è soffermato a parlare il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa.

INGLESE – “Roberto è un giocatore importante, in Serie A lo cercavano tutti. Sono molto felice che sia qui, così come sono contento di avere Cornelius, che è un ottimo giocatore. Questo comporta una maggiore competizione tra i ragazzi e ciò è positivo: porta infatti dei vantaggi durante gli allenamenti quotidiani, aumentando la qualità. E questo porta benefici anche per le partite della domenica”.