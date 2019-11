Parma, D’Aversa: “Stiamo facendo cose straordinarie”

Dopo l’Inter il Parma ferma un’altra grande, togliendosi la soddisfazione di battere per 2-0 la Roma al “Tardini”.

La classifica sorride, ma soprattutto il morale, considerando le tante assenze per infortunio in particolare in attacco, eppure i gol sono arrivati proprio dalle punte, Sprocati, subentrato a fine primo tempo all’infortunato Gervinho, e Cornelius:

“Ci mancava una vittoria contro una grande squadra, il merito va ai ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario – ha detto il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ai microfoni di Sky Sport – L’abbiamo preparata bene applicando quanto fatto in allenamento. Considerando l’emergenza e i tanti infortuni stiamo ottenendo risultati eccezionali”.