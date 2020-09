Parma-Empoli riporta i tifosi allo stadio. Mancuso stende Liverani

Parma-Empoli di questo 6 settembre 2020 sarà ricordata per essere stata la prima partita aperta ai tifosi dopo gli ultimi inimmaginabili mesi che abbiamo vissuto. Lo stadio Ennio Tardini ha riaperto le porte a mille tifosi che sono tornati a godere dal vivo di una partita di calcio. Ma probabilmente saranno stati in pochi ad essere interessati al risultato (2-0 per i toscani), un po’ per il fatto che il match fosse amichevole e un po’ perchè la cornice era diventata veramente particolare e suggestiva dopo così tanti mesi senza tifosi allo stadio.

LA PARTITA

Alla fine c’è stato tempo anche per ricordarsi che quella di oggi al Tardini era comunque una partita, anche se il risultato finale non è stato particolarmente felice per i tifosi del Parma, visto che i ducali sono stati battuti per 2-0 dall’Empoli. A mandare al tappeto gli emiliani ci ha pensato una doppietta del centravanti dell’Empoli, Leonardo Mancuso. Liverani dunque mastica amaro alla prima uscita al Tardini, anche se oggi più che mai, la scena se la prendono tutta i tifosi.

