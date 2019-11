Parma, il ct della Danimarca esalta Cornelius: “È una bestia”

Ottimo inizio di stagione per Adreas Cornelius, attaccante danese vera e propria rivelazione del Parma. Le sue prestazioni e le sue reti, già cinque in campionato, gli sono valse la seconda chiamata consecutiva in nazionale, con la quale, a partire da stasera, sarà impegnato nelle qualificazioni ad Euro 2020. Sul suo conto, direttamente dal ritiro degli scandinavi, ha parlato il commissario tecnico della Danimarca Age Hareide.

BESTIA – “Cornelius sta facendo abbastanza bene da quando ha lasciato il Copenaghen. Ho molta fiducia nei suoi confronti, lui è ciò che definiamo una ‘bestia’. E’ un giocatore fantastico, ha fisico, velocità e forza, oltre ad una buona tecnica. A Parma ha iniziato davvero bene: in questo modo si conquista consapevolezza dei propri mezzi”.