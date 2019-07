Parma, Inglese sul suo ritorno: “Da altre parti non sarei stato felice…”

Dopo l’esperienza dello scorso anno, durante la quale ha segnato nove reti in venticinque presenze, Roberto Inglese vestirà la maglia del Parma anche nella prossima stagione. Una decisione che l’attaccante, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha così commentato.

D’AVERSA – “Con mister D’Aversa si è creato un legame particolare. Veniamo dalla stessa terra, abitiamo quasi vicini e tra di noi c’è un bel feeling. Mi sono trovato fin da subito bene, mi piacciono le sue idee e il suo modo di giocare. Il suo modulo è perfetto per esaltare le mie caratteristiche”.

RITORNO – “Ho preferito tornare a Parma piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. I ducali mi hanno voluto in ogni modo, sono felice di essere tornato”.