Parma, Krause annuncia Maresca come nuovo allenatore. Poi l’ufficialità…

Il patron ducale prepara l'ufficialità per il prossimo tecnico

Redazione ITASportPress

Ha scelto una formula già usata nell'arco della stagione per annunciare i nuovi arrivi. Anche questa volta Kyle Krause, patron del Parma, non ha cambiato stile e ha provveduto ad informare i fan ducali e non solo dell'imminente arrivo di qualcuno...

Il patron del club ha "annunciato" il nuovo tecnico del Parma, nello stile che gli piace tanto: quello social. Bandierina inglese che dovrebbe indicare la provenienza, aerei, il mezzo di trasporto usato per arrivare in Italia, e la bandierina italiana che dovrebbe rappresentare la nazionalità del nuovo arrivo. Si tratta di Enzo Maresca, l'anno passato tecnico del Manchester City Under 23 col quale ha vinto il campionato. Si tratta del prescelto per guidare la società in Serie B con la speranza di una pronta promozione nella massima serie.

Per l'ex calciatore dovrebbe esserci un triennale. Nei commenti al post di Krause sono già tanti i fan entusiasti per la scelta.

UFFICIALE - Pochi istanti dopo il tweet del presidente, infatti, ecco anche il post per l'ufficialità dell'arrivo dell'italiano. Enzo Maresca, quindi, è a tutti gli effetti il nuovo mister dei gialloblù.

Questo il comunicato del club: "Il Parma Calcio 1913 comunica che Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Parma Calcio. Nato a Pontecagnano Faiano il 10 febbraio 1980, Enzo da giocatore ha giocato in Serie A e B, ne LaLiga spagnola, nella Super Lega greca, e nella Championship inglese, conquistando uno Scudetto, due Coppe Uefa, una Supercoppa europea, una Supercoppa Italiana, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna e un campionato di Serie B. Dopo aver lasciato il calcio giocato ha iniziato la sua carriera in panchina, ricoprendo il ruolo di vice-allenatore all’Ascoli e al West Ham e di collaboratore tecnico al Siviglia, prima di diventare l’allenatore del Manchester City U23. In questa sua ultima esperienza ha vinto la Premier League 2 battendo tutti i record di punti e gol fatti. A Enzo, da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza".