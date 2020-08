Parma, Kucka dice di no al Monza

La possibilità di tornare a lavorare con Adriano Galliani, che lo acquistò dal Genoa nell’ultima annata della gestione-Berlusconi per il Milan, non è bastata per convincere Juraj Kucka.

L’ex centrocampista in forza al Parma ha infatti rifiutato la ricca proposta di contratto dell’ambizioso Monza, preferendo restare in terra emiliana.

Kucka, classe ’87, milita nel Parma dal gennaio 2019, dopo una stagione e mezza al Fenerbahce.

Il centrocampista, che aveva giocato nel Milan tra il 2015 e il 2017, ha fissato nell’ultima stagione il proprio record di segnature in una sola annata, ben nove.