Parma-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:30.

Redazione ITASportPress

Dopo aver battuto la Virtus Francavilla, il Lecce si prepara ad un altro impegno in amichevole. Questa volta la sfidante sarà una storica big del calcio italiano, il Parma. La gara sarà uno degli ultimi test, prima del debutto ufficiale che vedrà la formazione di Marco Baroni impegnata in Coppa Italia contro il Cittadella e poi in campionato contro l'Inter. Andiamo a scoprire come e dove vedere Parma-Lecce in tv.

Parma-Lecce, formazioni e dove vederla

Parma-Lecce sarà una grande amichevole in vista della nuova stagione 2022-23 che vedrà i ducali in B e i salentini nel massimo campionato. Allo stadio Ennio Tardini sarà spettacolo questa sera venerdì 29 luglio 2022 alle ore 20:30. Per gli appassionati e tifosi delle due squadre c'è una bella notizia: la sfida potrà essere seguito in tv e in streaming.

Ma dove esattamente sarà possibile vederla in tv o in streaming? La partita odierna sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sportitalia. Sportitalia è visibile al numero 60 del digitale terrestre, in modalità HbbTV e in streaming su smartphone android e iOs (Apple) scaricando l’app gratuita Sportitalia. Lo streaming attraverso l’app di Sportitalia è visibile anche con Google Chromecast e Amazon Fire Stick. Per chi volesse vedere quindi la diretta streaming dei programmi di Sportitalia dovrà sintonizzarsi all’indirizzo www.sportitalia.com.

Difficile ipotizzare quali formazioni scenderanno in campo, ma soffermandoci sul Lecce pensiamo che in porta possa esserci Falcone, così come i nuovi arrivati Frabotta, Askildsen e in avanti Colombo e Ceesay che potrebbero fare la staffetta giocando un tempo ciascuno.