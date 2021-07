Parma, Maresca: “Guardiola il migliore. Con Buffon migliora anche il giardiniere”

Il tecnico sulla nuova avventura in Serie B

Il Parma ripartirà dalla Serie B nella prossima stagione. Dopo la retrocessione dell'ultimo campionato i ducali lo faranno dal nuovo mister Enzo Maresca , tornato in Italia dopo aver vinto il campionato under 23 sulla panchina del Manchester City. Intervistatato da Sky Sport, l'ex calciatore ha raccontato la sua esperienza soffermandosi anche sulle grandi ambizioni col club ducale.

ESPERIENZA - Per realizzare questo il mister farà affidamento anche ai segreti imparati guardando Guardiola al City: "Per quanto mi riguarda, Guardiola è l'allenatore più bravo al mondo. Ho avuto modo di vederlo lavorare da vicino e ho avuto la conferma di questo pensiero. Ha cambiato il calcio nelle nazioni in cui è stato ad allenare. E' speciale nella passione infinita e nel provare a fare cose sempre diverse. Ha portato tante innovazioni nella sua carriera che dimostano che alle spalle c'è sempre un tentativo di trovare idee nuove. Vederlo lavorare è come vedere un bimbo piccolo, da questo si capisce molto".