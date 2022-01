Parma, Minotti: “Tanzi ci regalò un sogno impensabile”

Oggi si è spento l'ex patron della squadra ducale

A Sky Sport Lorenzo Minotti, storico capitano del Parma, ricorda la figura di Calisto Tanzi morto oggi all'età di 83 anni. Dalla conquista della Serie A ai primi trofei a livello nazionale. Passando per i grandi trionfi in Europa con la Coppa delle Coppe, la Supercoppa europea, la Coppa Uefa: "Ci regalò un sogno impensabile". Con l'aneddoto sul mancato passaggio all'Inter: "Andai a casa di Pellegrini, ma Tanzi mi convinse a restare". Tanzi ha avuto il merito di portare il Parma a livelli impensabili qualche anno prima poi le cose si sono complicate per il club ducale che successivamente fallì.