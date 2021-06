Parma, tutti pazzi per Buffon: esauriti i posti per sua presentazione

Grande entusiasmo per la presentazione ufficiale di Gianluigi Buffon di ritorno in maglia ducale

Nonostante qualche parere non proprio positivo sul suo ritorno al Parma , Gianluigi Buffon si ripresenterà alla piazza gialloblù questa sera. Prevista alle ore 21 la nottata dedicata al super portiere che è stato annunciato solamente qualche giorno fa in grandissimo stile.

Come fa sapere il profilo ufficiale del club ducale, per la presentazione di "Superman", è già tutto esaurito. "Esauriti i 1.000 posti disponibili (quantità imposta dalle limitazioni legate ai protocolli Covid) per la presentazione di Gianluigi Buffon al Tardini", ha scritto su Twitter il Parma che ha fornito ulteriori dettagli per chi non potrà assistere dal vivo al ritorno di Buffon. "L'evento sarà trasmesso dalle ore 21, in streaming, attraverso i canali social del Parma".