Parma, una tifosa speciale: ecco Aneta Sablik, la nota cantante si “improvvisa” crociata

Il Parma si scopre “internazionale”. Dopo l’arrivo al vertice del patron Krause, ecco che anche tra le fila dei fan, si scoprono nuovi e inattesi tifosi. L’ultima novità è rappresentata da Aneta Sablik, cantante e modella polacca che di recente ha vinto un noto talent show sulla musica in Germania e con il singolo The One ha realizzato anche il Disco d’Oro con ben 150 mila copie vendute.

In occasione di uno shooting fotografico proprio a Parma, la giovane ragazza ha sfoggiato la casacca crociata in posa dinnanzi alla porta monumentale dello Stadio Ennio Tardini, nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs e poi in giro per la città. La star 31enne ha raggiunto l’apice della popolarità in Germania nel 2014, dove si era trasferita due anni prima per seguire il dj e produttore musicale Kevin David e, come detto, vincendo l’11^ edizione del talent show Deutschland Sucht Den Superstar. Inoltre, con il singolo The One ha vinto in Germania il Disco d’Oro.

Sui social e sul proprio profilo Instagram, Aneta ha condiviso alcune immagini della sua esperienza. Parma scopre una nuova super tifosa…