Parma, vittoria per 4-0 nel test contro l’Obermais

Terza amichevole stagionale per il Parma di Roberto D’Aversa, che ha chiuso il ritiro a Prato allo Stelvio con una vittoria per 4-0 contro l’Obermais. Ad aprire le marcature ci ha pensato al 41′ Roberto Inglese, con l’attaccante che ha sfruttato al meglio un assist di Sprocati. Nella ripresa, dopo una rete annullata agli avversari per fuorigioco, i gialloblu hanno trovato la rete del raddoppio con Ceravolo al minuto 60, prima che Baraye, con una doppietta tra il 62′ ed il 75′, fissasse il punteggio sul definitivo 4-0. Per il senegalese è la terza doppietta consecutiva in questo precampionato.

Per gli emiliani un buon test, che può lasciare soddisfatto il tecnico in attesa di impegni con avversari dal maggior tasso tecnico.