Parola dell’ex, il Mono Burgos è sicuro: “L’Atletico Madrid favorito per la Liga. Simeone? Gli ho mandato un messaggio ma forse ha cambiato telefono…”

German El Mono Burgos ha scelto di provare l’avventura da tecnico dopo i tanti anni vissuti all’Atletico Madrid come vice di Diego Pablo Simeone. In ogni caso, però, la stima e l’affetto per la squadra madrilena non sono certo diminuiti, anzi. Parlando a El Partidazo de Cope e Radio Marca, il grande ex si è detto fiducioso per la stagione dei Colchoneros svelando anche un particolare curioso del suo rapporto con il Cholo.

Mono Burgos: dalla Liga a Simeone

Parte subito dal suo rapporto con Simeone: “L’ho chiamato quando era malato di Covid. Abbiamo un’amicizia da molti anni. Ho pranzato e cenato con lui più che con la mia famiglia”, ha detto il Mono Burgos. “Siamo stati insieme otto anni nella nazionale argentina e cinque anni nell’Atletico de Madrid come giocatori e poi dieci come tecnici. Gli amici parlano quando l’altro amico ha qualcosa che non va, non mi piace disturbare in altri momenti. Parlo con lui quando le cose non vanno. Però sembra abbia cambiato telefono perché gli ho mandato un messaggio dopo il k.o. con il Real Madrid ma non mi ha risposto”.

E ancora sull’Atletico Madrid: “Abbiamo allenato i giocatori per far sì che diventassero ‘allenatori’. Sanno dare indicazioni in campo. Si vede con Saul, Koke o Giménez. Loro ne sono un esempio”. “Credo che l’Atletico sia favorito per vincere La Liga. Sono più che favoriti, hanno i numeri dalla loro per vincere il campionato”.