Parolo esalta Thiago Motta: “Se va ad allenare il Psg vince la Champions League”

L'ex giocatore esalta l'attuale mister dello Spezia

Presente negli studi di DAZN, Marco Parolo , storico ex centrocampista anche della Lazio, ha voluto esaltare l'operato di Thiago Motta , allenatore dello Spezia , in grando, nonostante le tantissime difficoltà di portare la squadra alla salvezza con idee e bel gioco.

Non solo. Secondo l'ex giocatore, ora commentatore, il mister potrebbe ambire tranquillamente a palcoscenici decisamente di altro livello: "Quest’anno ha fatto un capolavoro. Sembrava in bilico, ma la squadra ha sempre giocato e mostrato idee", ha detto Parolo sullo Spezia e su Thiago Motta. "Ha vinto con tre bellissimi gol all'Udinese, la sua in questa stagione è stata una grandissima impresa. A mio avviso è destinato a grandi palcoscenici. Lo dico qui: se va al Paris Saint-Germain, vince la Champions League. Conosce l’ambiente, i calciatori riconoscerebbero il suo valore e sa porsi durante le interviste, oltre ad avere mentalità vincente".