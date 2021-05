Partita del cuore, la Nazionale Cantanti batte 7-5 Campioni per la Ricerca

Una bella iniziativa benefica questa sera a Torino

A Torino sul prato della Juventus si è giocata questa sera la sfida tra la Nazionale Italiana Cantanti contro i Campioni per la Ricerca per raccogliere fondi a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. Tanti i volti noti in campo con calciatori ed ex sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium. Hanno vinto per 7-5 i cantanti con un Ribery che ha mostrato lampi di grande classe. Fabio Capello ha allenato la Nazionale Cantanti, composta tra gli altri da: Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Bugo, Moreno, Neri Marcoré, l’ex Inter Maicon, Franck Ribéry e Max Allegri. Per i Campioni per la Ricerca, agli ordini del tecnico Sinisa Mihajlovic ci sono stati il tra gli altri Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Davide Cassani e il professor Matteo Bassetti.