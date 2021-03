Partite truccate in Serie D, prosciolto il ds Claudio Ferrarese e l’Us Levico Terme

L’Unione Sportiva Levico Terme e il suo ex Direttore Sportivo Claudio Ferrarese, in relazione al coinvolgimento di quest’ultimo nell’ambito di una indagine su alcune partite, telefonate e rapporti vari accaduti nella stagione sportiva 2018/2019 in un girone di serie D del centro Italia, sono stati prosciolti dalla Corte d’Appello Federale nella riunione di oggi tenutasi in videoconferenza. Sia la società trentina che l’ex attaccante del Verona e del Napoli si erano dichiarati del tutto estranei ai fatti imputati. La vicenda si chiude con l’accoglimento del ricorso del club e del suo ex dirigente inizialmente condannati dal TFN a un anno per Ferrarese e multa di 5 mila euro per il Levico per ”responsabilità oggettiva”. E’ stato l’ avvocato Gianluca Pinamonti di Trento a curare gli interessi dell’Us Levico e di Ferrarese davanti alla Corte d’Appello Federale. Questo il dispositivo della sentenza: