Pasqual, addio al calcio: il messaggio sui social è emozionante

Manuel Pasqual dice basta. L’ex terzino anche di Fiorentina ed Empoli ha annunciato l’addio al calcio giocato. Emozionante il suo post su Instagram in cui ha ricordato tutte quelle che sono state le sue ex società.

MESSAGGIO – “Eccoci …è arrivato il momento che ogni sportivo non vorrebbe arrivasse mai! Avrei voluto spostarlo almeno di un anno ma le circostanze non lo hanno permesso e quindi sono costretto a svegliarmi da un Sogno durato 30 anni. Grazie, Grazie e Grazie”. Questo l’inizio del lungo discorso che Pasqual ha affidato al social network. Particolare menzione per le sue ex squadre compresa la Nazionale: “Grazie a tutte le squadre… Musile, Noventa, Gorghense, Fossalta, Reggina,Derthona, Pordenone, Treviso ,Arezzo, Fiorentina ed Empoli , a tutti i compagni,allenatori,tifosi e giornalisti che mi hanno visto e dato la possibilità di disputare più di 350 partite in serie A e oltre 600 in carriera portandomi ad indossare una delle maglie più gloriose e importanti…quella Azzurra della Nazionale”.