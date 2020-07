Pasquale Bruno, affondo su Dybala: “Contro di me non toccherebbe palla”

“Dybala? Con me non toccherebbe palla”, parola di Pasquale Bruno. In vista del derby della Mole tra Juventus e Torino previsto per domani sera per la 30^ giornata di Serie A, il doppio ex delle due compagini ha parlato a Repubblica di uno dei giocatori del momento: Paulo Dybala.

Bruno: “Dybala non toccherebbe palla contro di me”

Sulla partita tra granta e bianconeri, Pasquale Bruno ha commentato: “Se sono rimasto granata? Lo sono diventato indossando quella maglia fantastica. Senza offesa, nessuno era da Toro più di me. Da ragazzino, però, tifavo Juve”. E sui giocatori attuali paragonati a quelli passati: “Dybala? Io affrontavo Maradona o Van Basten, Careca o Giordano. Oggi esistono due fuoriclasse, Messi e Ronaldo, il resto è roba appena normale. Quando sento dire che Dybala sarebbe un grande campione, sorrido. Perché? Perché è solo un buon giocatore. Contro Vierchowod o Pasquale Bruno, modestamente, non avrebbe toccato palla“. E sulle recenti prove, come quella contro il Genoa in cui la Joya ha fatto un gran gol: “Molto bello, per carità, e anche quello di Ronaldo: ma i difensori dov’erano? Pure Cristiano, contro i marcatori degli anni 80, avrebbe faticato”.

