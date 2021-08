Pastore: “Addio Roma ora o a gennaio. Psg? Dissi di sì dopo un sogno…”

Il fantasista si racconta dall'esperienza al capolinea alla Roma fino ai ricordi passati

Javier Pastore è uno dei ventidue calciatori che si sta allenando individualmente a Trigoria perché fuori dai piani della Roma e del neo mister José Mourinho. Il fantasista argentino è alla ricerca di un club e su questo tema, ma anche su diversi altri, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito sofoot.com: "Vedremo se troverò buone opzioni per lasciare il club, altrimenti sarà per gennaio. Non è facile dopo un anno e mezzo di Covid per i club", ha detto il Flaco sulla sua situazione nella Capitale.

Sulla sua esperienza al Paris Saint Germain ha invece dichiarato ricordando con piacere i momenti che hanno preceduto il "fatidico sì". "Ci sono stati molti fattori che mi hanno motivato a scegliere il Paris Saint-Germain. Il primo è stato Leonardo. Per un mese e mezzo mi ha chiamato tutti i giorni al telefono per raccontarmi della società, del progetto, dei giocatori che voleva portare", ha detto Pastore. "Ho fatto tutta la Coppa America 2011 svegliandomi con un messaggio suo. Ha funzionato perché più passava il tempo, più volevo venire. Dopo la Coppa, sono andato in vacanza con mia moglie e stavamo valutando le mie opzioni. Abbiamo valutato i pro e i contro, lei mi ha detto: 'È vero che è bella, ma anche lontana'. Il terzo giorno di vacanza mi sono svegliato alle 4 del mattino: ho fatto un sogno in cui camminavamo entrambi ai piedi della Torre Eiffel. L'ho detto a mia moglie che ha detto: 'Guarda, se hai questo tipo di sogni, andiamo'. Quello stesso giorno dissi subito al mio agente di fare di tutto per giocare a Parigi".