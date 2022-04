Pastore: “Quella tripletta al Catania col Palermo. Spero un giorno un nuovo derby in Serie A”

Parla l'argentino

Nel weekend del derby tra Palermo e Catania che non si giocherà per le ormai note vicende che hanno colpito la società etnea, Javier Pastore , storico ex rosanero, ha parlato a Repubblica , edizione palermitana, proprio dei suoi ricordi legati al match di cui era stato grande protagonista in passato (nel 2010) con tanto di personalissima tripletta .

Nelle parole del Flaco, anche un auspicio speciale per il futuro: "Primo e unico ad aver fatto tripletta al Catania con la maglia del Palermo? Una giornata magica, di immenso valore, i tifosi la ricordano ancora. I gol portano la mia firma ma Balzaretti, Miccoli e Maccarone sono stati decisivi con i loro assist. La settimana più bella della mia carriera. Peccato per il Catania escluso. Spero che la rivalità si riaccenda presto, magari in A", ha detto Pastore. "Catania fallito come il Palermo che però ora lotta per la B? Che tristezza quando l'hanno portato tra i dilettanti. La situazione era però insostenibile. La rinascita, per fortuna, è stata immediata e ora la prospettiva è incoraggiante. Ai tifosi dico di crederci e di sostenerlo".