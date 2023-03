Pato: “Sono libero ma penso a superare l’infortunio. Ai giovani calciatori consiglio…”

Il brasiliano è svincolato e in fase di recupero dall'ennesimo infortunio della carriera.

Tanto Milan ma anche molti pensieri sul passato e consigli ai giovani calciatori tra i temi affrontati da Alexandre Pato a TMW. L'ex attaccante del Diavolo è attualmente senza squadra essendosi da poco svincolato dall'Orlando City anche a seguito dell'ennesimo infortunio della sua carriera.

Il brasiliano ha ripercorso le diverse tappe della sua vita calcistica sottolineando anche alcune scelte del passato sulle quali, ora, ragionerebbe diversamente.

"Sto bene. Purtroppo nel calcio gli infortuni capitano e a me è capitato ultimamente, al ginocchio, dopo uno scontro di gioco. Mi mancano due mesi per tornare in campo ma non ho fretta. Sto bene, sono libero, free agent. Vedremo cosa succederà in questi due mesi", ha detto Pato sulle sue condizioni attuali.

Adesso il Papero si allena in Brasile: "Se la mia prossima squadra sarà qui in Patria? In questo momento voglio solo guarire bene, non ho fretta di tornare. Vediamo che succederà, non chiudo le porte a nessun club. Sono felice che il Sao Paulo mi abbia aperto le porte per fare dei trattamenti qui ma non abbiamo mai parlato su una futura decisione di tornare a giocare con loro. Però vedremo, loro sanno che sono libero".

Dopo aver parlato del Milan, del grande affetto che ancora nutre per i colori rossoneri, Pato ha dato un consiglio ai giovani calciatori: "Un consiglio che do a tutti i giocatori: non devi capire solo quel che succede in campo, ma anche intorno a te. Io purtroppo in quel periodo ero un ragazzo concentrato solo sul campo, ignaro di quel che succedeva fuori. L'ho imparato sulla mia pelle. Mi sarebbe piaciuto avere a suo tempo la testa che ho oggi, per capire come funzionava fuori dal campo. Ma non ho rimpianti, perché il calcio mi ha insegnato tanto". [...]