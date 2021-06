Paulinho: “Tornerei al Barcellona. Solo un infortunio in carriera? Il segreto…”

Il centrocampista potrebbe tornare in Catalogna

Redazione ITASportPress

In una lunga intervista concessa al Mundo Deportivo, l'ex centrocampista del Barcellona Paulinho, svincolatosi dal Guangzhou, squadra del campionato cinese, ha ammesso di pensare ad un possibile ritorno in Catalugna, dopo aver siglato 42 gol in 65 partite in Cina.

Il brasiliano, che può contare su ottimo rapporto con la tifoseria che sul sito iberico ha votato per oltre l'85% positivamente al suo eventuale ritorno, ha dichiarato: "Il Barcellona è una squadra che conosco bene. Ho passato un anno indimenticabile lì, sia per l'esperienza con il club che per la città. Abbiamo vinto una Liga e la Copa del Rey. Se arrivasse l'opportunità, e se fosse buona sia per me che per la mia famiglia, tornerei volentieri".

Paulinho ha anche parlato delle sue doti fisiche che in carriera gli hanno permesso di non infortunarsi praticamente mai: "Un solo infortunio in 16 anni di carriera? Il segreto è il duro lavoro. Devo dire grazie a Dio per non aver subito gravi infortuni nella mia carriera. L'allenamento e la cura del proprio corpo sono fondamentali. Sono sempre stato molto professionale nel mio lavoro e penso che questo abbia anche aiutato a evitare infortuni".