Paulo Sousa positivo al Covid: è in isolamento in Portogallo

L'attuale CT della Polonia ha contratto il coronavirus

Paulo Sousa ha accusato i primi sintomi al rientro dall'Inghilterra e adesso si trova in isolamento nella sua casa in Portogallo: "Il commissario tecnico, che era in Inghilterra la scorsa settimana, si è sentito male dopo essere tornato a casa sua in Portogallo ed ha eseguito un test rapido per il Covid che ha dato un risultato positivo", si legge nel comunicato della federcalcio polaccoa. "Il test PCR eseguito ha confermato l'infezione da coronavirus. A seguito di questa situazione, è stata avviata la procedura di isolamento previsa. Paulo Sousa, in conformità con le normative sanitarie in vigore in Portogallo, si trova adesso nella sua abitazione".