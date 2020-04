Paulo Sousa sogna la Juventus: “Un giorno voglio meritarmi quella panchina…”

Paulo Sousa si racconta ai microfoni di Tuttosport, rivelando il sogno di allenare la Juventus. L’ex tecnico della Fiorentina, ora al Bordeaux, ha ammesso il desiderio di poter provare a lottare con una squadra forte per vincere tutti i trofei possibili.

SOGNO – “Ho sempre sognato una squadra che mi consentisse di allenare campioni e di provare a vincere. E la Juventus lo è senza dubbio. Ma non vorrei, mai e poi mai, arrivare alla Juventus per la mia amicizia con Andrea. So che in certi casi funziona così, non per me. Mi piacerebbe un giorno meritare quella panchina perché credono che io possa dare qualcosa”, ha ammesso Paolo Sousa che poi sul connazionale Cristiano Ronaldo ha aggiunto: “Quando la Juventus lo ha preso ho subito pensato: sono fatti l’una per l’altro. Stessa cultura del lavoro, stessa mentalità, stessa organizzazione finalizzata a un solo obiettivo: vincere. Matrimonio perfetto direi”.