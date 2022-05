Paura in Casertana-Rotonda: portiere perde i sensi dopo scontro di gioco

Paura nel match di Serie D

Sono stati attimi di vera paura in Serie D a Caserta, nel corso della partita tra la Casertana e il Rotonda. Il portiere ospite è rimasto fermo a terra senza sensi a seguito di uno scontro di gioco. Per fortuna, qualche istante dopo, anche a seguito del massaggio cardiaco, l'estremo difensore si è ripreso ma è stato costretto a lasciare il campo per dirigersi in ospedale.