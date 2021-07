Paura per Babacar: spasmo cardiaco in allenamento

Problema cardiaco per il noto attaccante ex Serie A

Paura per Khouma Babacar. L'ex attaccante anche di Lecce, Sassuolo e FIorentina ha avuto un malore in allenamento, durante i primi giorni di ritiro con l'Aytemiz Alanyaspor, squadra in Turchia. Dagli esami subito effettuati si è riscontrato un problema al cuore che, secondo la nota della società, sarebbe stato uno spasmo cardiaco. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore nell'ospedale di Alanya.