Paura per Eto’o: brutto incidente in auto, ma esce illeso

Samuel Eto’o spaventa i suoi tanti fan, l’attaccante camerunese è rimasto coinvolto in un incidente in Camerun: il SUV sul quale viaggiava è andato completamente distrutto, ma le condizioni dell’ex centravanti fortunatamente sarebbero stabili, come riportato dalla BBC. L’eroe del Triplete 2010 se la sarebbe cavata con un trauma cranico, evitate quindi conseguenze che sarebbero potute essere ben peggiori. Il calciatore camerunese, avrebbe perso il controllo della sua vettura, anche se la dinamica dell’evento risulta ancora poco chiara. Eto’o dovrà restare sotto controllo per qualche giorno.