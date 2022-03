Paura per la famiglia Beckham: furto nella villa di Londra mentre erano in casa

Un uomo si sarebbe introdotto nella villa dell'ex calciatore mentre lui, la moglie Victoria e la figlia Harper erano presenti

Paura per la famiglia Beckham per un furto subito nella loro casa di Londra. Secondo le informazioni dei media inglesi tra cui il Daily Mail e il Sun, la villa dell'ex calciatore ha subito una rapina da parte di un uomo mascherato che si sarebbe introdotto e avrebbe portato via oggetti preziosi.