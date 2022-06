Paura per l’ex Milan Alex: è in ospedale dopo bypass cardiaco

Spavento per l'ex calciatore anche del Milan e del Chelsea

Ore di preoccupazione per l'ex difensore anche di Milan e Chelsea Alex . Il 39enne si trova in ospedale dove è stato sottoposto ad intervenot di bypass cardiaco perché gli sono state trovate quattro arterie ostruite.

Lo ha spiegato lo stesso ex giocatore brasiliano sui social. Il filmato in cui parla l'ex calciatore è stato anche diffuso dal Santos: "Sono qui a fare questo video per negare che ho avuto un infarto e per dire che sono stato sottoposto ad intervento di bypass cardiaco perché nei giorni scorsi i medici avevano visto che avevo quattro arterie ostruite e hanno consigliato l'operazione. Ho appena lasciato il reparto di terapia intensiva e dovrò restare in ospedale ancora alcuni giorni".