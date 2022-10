Paura Theo Hernandez: ladri svaligiano casa con compagna e figlio dentro

Terribile episodio per il giocatore del Milan e la sua famiglia.

Paura per Theo Hernandez, la compagna Zoe Cristofoli e il loro piccolissimo figlio Theo Junior di sei mesi. Nella notte, infatti, dei ladri si sono intrufolati nella loto casa a Cassano Magnago, in provincia di Varese, e l'hanno svaligiata. Il calciatore del Milan non era presente, ma la donna e il figlioletto sì.