Pazza idea dei Los Angeles Galaxy: “Cristiano Ronaldo? Mai dire mai…”

Pensieri in grande per i Los Angeles Galaxy, club statunitense che può già vantare Zlatan Ibrahimovic. Dennis te Kloese, general manager del club, ha infatti così parlato al De Telegraaf.

SOGNO – “Aver attratto in passato giocatori come Beckham, Gerrard e Ibra ha posto la nostra società all’attenzione mondiale. Ciò non toglie che comunque stia diventando sempre più difficile prendere giocatori del livello di Zlatan, soprattutto perché possono guadagnare di più in altri club. Il livello della MLS, tuttavia, è in costante aumento, così come le aspettative dei tifosi. I calciatori che vogliono ritirarsi non sono più al posto giusto qui. Cristiano Ronaldo? Mai dire mai… Al momento siamo comunque orgogliosi di avere Ibrahimovic”.