Pazza idea di Massimo Ferrero: vuole il Palermo

Massimo Ferrero pensa all’acquisto del Palermo. L’attuale proprietario e presidente della Sampdoria sarebbe pronto a rilevare il club rosanero nel caso in cui la società non riuscisse a iscriversi alla prossima Serie B.

Il caos che sta vivendo la società palermitana potrebbe essere l’occasione per Ferrero di acquisire il club, magari anche a cifre scontate. Secondo quanto riporta Sky, infatti, il patron della Sampdoria avrebbe già pronto un piano da presentare al sindaco della città siciliana, Leoluca Orlando, un progetto per far ripartire il Palermo con lui alla guida. Una scelta dettata non da una decisione presa sul momento, ma ben ponderata, sulla falsa riga di quanto già messo in pratica per esempio per il Bari da De Laurentiis e per la Salernitana da Lotito. Ferrero si candida, dunque, a far rinascere il calcio a Palermo, in attesa di capire quale sarà il futuro della società appesa tra Serie B e, addirittura, l’ipotesi dilettanti.