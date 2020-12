Pazzini e quel feeling unico con Cassano: “Mi capiva meglio di me. Con altri campioni era diverso…”

Nel corso della bella intervista rilasciata a Sky Sport, Giampaolo Pazzini ha avuto modo di parlare anche dei compagni di reparto e, in modo particolare, del feeling innato con Antonio Cassano, avuto come partner negli anni alla Sampdoria oltre che in Nazionale.

Pazzini: carriera e Cassano

Ripercorrendo alcuni momenti importanti della carriera da giocatore, da poco terminata col suo annuncio ufficiale, Pazzini ha ricordato: “Tutte le annate hanno avuto un momento clou per decidere il campionato o il prosieguo della carriera. Forse il primo gol, in Serie B, dove poteva diventare oltre che un sogno anche un lavoro. Poi la tripletta a Wembley, lì ha avuto una risonanza molto grande, i miei orizzonti sono cambiati”.

Non solo, però, i momenti decisivi della vita calcistica, ma anche i partner con i quali il Pazzo ha giocato. Impossibile non parlare di Cassano: “Come compagno di giocate era difficile fare meglio, ci trovavamo bene, riuscivo a leggere prima quello che solo lui poteva fare. Ci capivamo in campo, si vedeva, mi sono divertito molto. Mi capiva meglio di me. Ho giocato con molti altri campioni, ma con lui devo dire che era diverso”.