Pazzini tra presente e futuro: “Scudetto? Milan possibile outsider. Vorrei fare ds o allenatore ma devo decidere”

“Faccio il corso da direttore sportivo, così come l’Uefa Pro da allenatore: cercherò di capire la strada migliore”. Parole di Giampaolo Pazzini a La Gazzetta dello Sport. Il Pazzo ha rilasciato un’interessante intervista alla rosea in cui parla di diversi temi d’attualità ma anche del suo futuro dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Sul proprio ritiro ha raccontato: “Ho smesso perché era essenziale che fossi io a decidere. E poi il fisico cambia per tutti, tranne per Ibra. Gli allenatori che ricordo? Mandorlini mi ha fatto esordire. E anche Mazzarri e Delneri. Mi sono trovato benissimo con Allegri, il numero uno. Pure con Leonardo all’Inter e con Juric è andata bene”. Poi sul campionato: “Scudetto? Sulla carta vedo favorite Juve e Inter. Il Milan lo metto come possibile outsider”.