Pedri: “Spagna tra le favorite al Mondiale. A De Jong dico sempre…”

MONDIALE - "Oltre alla Spagna, tra le favorite per il Mondiale direi l'Argentina. Sì, posso dirla come la mia favorita con Lionel Messi, che è ancora il migliore. So che andrà al suo ultimo campionato del mondo e farà tutto il possibile per vincere il torneo", ha detto Pedri. "Tra le favorite citerei anche le squadre di Francia e Brasile. Si tratta di due squadre a tuttotondo che forse sono un po' sopra le altre in termini di qualità. Non elimino nemmeno l'Olanda". E proprio sulla formazione Oranje: "Frenkie de Jong (suo compagno nel Barcellona ndr) continua a dirmi che hanno una squadra molto forte e che faranno bene. Gli ho già detto di non dimenticarsi di noi...".