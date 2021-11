Pelé applaude Messi: “Settimo Pallone d’Oro meritato tributo”

Grande trionfo per La Pulce

C'era grande attesa per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021, l'ambito trofeo di France Football. Ieri sera la cerimonia con Lionel Messi che ha trionfato davanti a Robert Lewandowski e Jorginho. Si tratta del settimo in carriera per il calciatore argentino, un traguardo mai raggiunto da nessun altro e difficilmente ripetibile. Proprio per la grandezza del risultato ottenuto, anche una leggenda come Pelé ha voluto congratularsi con La Pulce.