Pelé demolisce Messi: “Il migliore al mondo è Cristiano Ronaldo”

Chi è il miglior calciatore al mondo? La domanda divide gli appassionati. Pelé, invece, sembra avere una risposta sicura. L’ex asso brasiliano lo ha rivelato mentre era ospite di una puntata del canale YouTube “Canal Pilhado”: “Oggi il migliore del mondo è Cristiano Ronaldo. Penso che sia il migliore. E’ il più coerente. Non si può dimenticare Messi, questo è ovvio, ma non è un finalizzatore come CR7”.

TOP – O’Rey ha provato anche a rispondere alla domanda su chi sia il migliore di tutti i tempi: “E’ una domanda a cui è difficile rispondere. Non si possono dimenticare Zico, Ronaldinho, Ronaldo. E, in Europa, giocatori come Beckenbauer e Cruyff. Ora, non è colpa mia, ma credo che Pelé fosse migliore di loro”.