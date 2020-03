Pelé: “Depressione? Molte invenzioni sul mio conto. E sulla nascita del mio soprannome…”

Secondo le ultime indiscrezioni, Pelé si sarebbe messo in isolamento precauzionale per evitare il contagio dal coronavirus. Ma prima che la pandemia scoppiasse, si è parlato molto delle sue condizioni di salute psico-fisiche. Soprattutto a seguito delle dichiarazioni di suo figlio che lo aveva definito depresso dopo l’operazione all’anca.

A smentire categoricamente tutto è stato lo stesso ex fenomeno brasiliano ai microfoni di CNN Brasil: “La depressione? Non lo so, forse mi hanno frainteso. Negli ultimi due anni ho avuto problemi, è vero, soprattutto dopo l’operazione chirurgica all’anca e altre piccole cose. Le persone hanno iniziato a preoccuparsi per me, e lo apprezzo molto, tuttavia, ci sono state invenzioni sulla mia depressione. Quando in alcuni momenti mi ha fatto male, non ho rifiutato l’intervista e ho detto che ero preoccupato per la mia condizione. Ma in realtà non posso semplicemente andare in bicicletta. Dopo tutto quello che ho fatto nello sport, grazie a Dio, mi sto riprendendo”.

PASSATO – Ma c’è spazio anche ai bei ricordi e alla spiegazione del suo soprannome: “Mio padre ha giocato per il Bauru Atlético e c’era un portiere di nome Bilé. Era il rivale di mio padre e i ragazzini, per farmi arrabbiare, mi hanno chiamato Bilé, che in seguito si è trasformato in Pelé. Quando non ti piace un soprannome, finisce per restarti. Se non fosse stato per quei bambini di Bauru, Edson (Edson Arantes do Nascimiento ndr) non sarebbe mai stato Pelé”.