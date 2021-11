Pelè dopo la lotta al cancro: “Sto bene e mi sento meglio ogni giorno”

Pelè racconta quali sono le sue condizioni di salute dopo la battaglia al tumore al colon

Gli ultimi mesi non sono stati particolarmente teneri per Pelè. L'ex stella del Brasile, infatti, ha dovuto fare i conti con diversi guai fisici, compresa l'asportazione di un tumore al colon. Il campione sembra essersi ripreso abbastanza bene dalla difficile operazione. Attraverso i propri profili sui social, ha parlato dei miglioramenti del suo stato di salute: "Amici, è passato un po' di tempo da quando abbiamo parlato. Voglio farvi sapere che sto bene. Mi sento meglio ogni giorno. Non credo che la mia mascherina possa nascondere la mia felicità. Grazie mille a tutti voi che mi inviate ogni giorno una buona energia".