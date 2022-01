Pelé e le condizioni in peggioramento: la figlia smentisce sui social

Gli ultimi aggiornamenti sulla leggenda brasiliana

Nelle scorse ore erano circolate, non solo in Brasile , alcune indiscrezioni relative alle condizioni di salute di Pelé in peggioramento . L'ex stella del calcio, che lo scorso settembre era stato operato con l'asportazione di un tumore al colon all'ospedale Einstein di San Paolo, sta continuando le cure e, a quanto pare, le informazioni uscite riguardo ad una situazione critica non sarebbero vere.

A fare chiarezza è stata sua figlia, Kely Nascimento, che con un filmato pubblicato su Instagram ha detto: "Ciao a tutti, scusate se sono qui a prendere il treno, ma volevo dire alcune cose. Non so quali notizie circolino, ma sto ricevendo tanti messaggi e sono tutti preoccupati per la salute di mio padre. Non è cambiato nulla e non c'è niente di nuovo, mio papà va in ospedale tutti i mesi, anche due volte al mese. Sta a casa, sta bene e sta recuperando. Lui è super forte". Insomma, la figlia di Pelé ha smentito via Instagram ogni possibile voce allarmistica sul conto di O'Rei che prosegue le sue cure come previsto dopo l'intervento subito alcuni mesi fa a seguito del tumore al colon.