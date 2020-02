Pelé, ecco la sua statua nel Museo della Nazionale brasiliana: “È ora di venerare la storia…”

“È ora di venerare la storia”, queste le parole dei responsabili del Museo della Nazionale brasiliana al momento di mostrare a tutti la statua di cera dedicata a Pelé. Come mostrano le immagini condivise dal profilo Twitter del Brasile, O’Rey è stato omaggiato con una sua rappresentazione che è stata inserita nel storico museo verdeoro.

Una riproduzione fedele del campione brasiliano che, prima dell’inaugurazione aveva avuto modo di vedere la statua e scherzarci su: “La scultura è molto più bella di me. Questa è l’opportunità che Dio ci ha dato. Lasciare bei ricordi per le generazioni future. Sono grato a Dio per essere in buona salute”. Queste le parole di Pelé convidise in un breve filmato.