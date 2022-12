Pelé in ospedale rassicura tutti: “Visita di routine”

Il brasiliano aveva destato forte preoccupazione nelle scorse ore per un nuovo ricorvero in ospedale.

"Amici, sono in ospedale per la mia visita periodica. E' sempre bello ricevere messaggi incoraggianti come questo". Sono state queste le recenti parole del grande Pelé su Instagram. L'ex stella del Brasile ha voluto salutare i fan con un post, mostrando un messaggio che gli augurava di ristabilirsi subito dopo la notizia che lo aveva visto protagonista di un nuovo ricovero in ospedale.

O'Rei, 82 anni, era stato portato nelle scorse ore all'"Albert Einstein" di San Paolo, ma sia i familiari che l'agente Joe Fraga hanno tenuto a precisare che le sue condizioni non erano preoccupanti sebbene i primi rumors sembravano far pensare ben altro.

Ad ogni modo nel giro di poco tempo erano arrivati all'ex calciatore gli auguri della nazionale brasiliana, impegnata nei Mondiali in Qatar, così come quelli dei tantissimi seguaci che ancora oggi lo sostengono e si preoccupano per lui. Va precisato, però, che nel messaggio pubblicato da Pelé non vi è alcuno scatto di lui in prima persona e questo potrebbe far pensare che qualcosa di vero a proposito della criticità della sua salute ci sia.