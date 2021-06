Pelé incoraggia Mbappé dopo rigore fallito: “Testa alta Kylian”

O'Rey cerca di consolare il giovane francese dopo l'eliminazione da Euro 2020 e il rigore sbagliato

Un rigore sbagliato, forse il più pesante della sua carriera. Kylian Mbappéha già fatto mea culpa per aver fallito in penalty che ha di fatto eliminato la sua Francia da Euro 2020. Tanti i messaggio di sostegno ricevuti dai colleghi e anche un pensiero assolutamente illustre arrivato via social subito dopo l'errore fatale. Pelé ha voluto scrivere direttamente al giovane attaccante per cercare di rincuorarlo dopo lo sbaglio dagli undici metri contro la Svizzera.