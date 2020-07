Pelé incorona Cristiano Ronaldo e… i brasiliani della Juventus

La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva. Tanti i complimenti giunti ai bianconeri dai più importanti esponenti del mondo del calcio. Nelle ultime ore anche da chi ha scritto pagine e pagine di storia di questo sport: Pelé. Il tre volte campione del mondo col Brasile si è congratulato con la Vecchia Signora, ma soprattutto con Cristiano Ronaldo e… i brasiliani del club.

Pelé, l’elogio a CR7 e non solo

Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, O Rei ha voluto mandare un caloroso elogio a tutta la Juventus ma in modo particolare all’asso portoghese e ai giocatori di nazionalità brasiliana. “Cristiano Ronaldo è l’atleta moderno, che mostra a tutti che il successo arriva sempre per coloro che si impegnano e amano ciò che fanno. Oltre a lui, voglio rendere omaggio agli incredibili Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Congratulazioni per lo scudetto, Juventus!”. Queste le parole di Pelé sul noto social newtork. Per la Juventus si tratta, come noto, del nono titolo consecutivo: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.