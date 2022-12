Pelé, le figlie: “Non sta morendo in ospedale e non è a rischio”

Le condizioni del brasiliano e le parole delle figlie.

Redazione ITASportPress

Come sta davvero Pelé? Questa la domanda che tutti gli appassionati di pallone si stanno facendo da qualche giorno. Da quando dal Brasile erano arrivate indiscrezioni che facevano temere il peggio per la salute della leggenda verdeoro.

Era poi stato lo stesso campionissimo a tranquillizzare tutti con un messaggio sui social a cui aveva fatto seguito anche una foto con il referto medico che ne spiegava le condizioni. Eppure, la preoccupazione per O'Rei non è diminuita. Anzi. Si è parlato anche di cure palliative per farlo soffrire meno dato che per il tumore contro cui combatte non rispondeva più alla chemioterapia.

Ora, un nuovo capitolo con le due figlie di Pelé che hanno smentito che la salute della leggenda brasiliana, ricoverato da martedì scorso a San Paolo, sia a rischio.

Nel corso del programma Fantastico del canale di Globo, Kely Nascimento, figlia dell'uomo, ha spiegato che suo padre "è malato, è anziano, ma al momento è ricoverato in ospedale per un'infezione polmonare. Quando starà meglio, tornerà a casa". La donna ha anche rassicurato: "Non sta dicendo addio in ospedale".

Le condizioni della leggenda sembrano essere peggiorate a causa del Covid che lo ha colpito tre settimane fa: "Non è nel reparto di terapia intensiva, è in una stanza normale. Non è a rischio, è in cura", ha precisato la sorella di Kely, Flavia Arantes.