Pelé non è superstizioso: “Sento che vedremo il Brasile vincere il Mondiale”

Grande trepidazione e fiducia da parte della leggenda brasiliana verso Qatar 2022.

Redazione ITASportPress

Manca davvero pochissimo all'inizio del Mondiale in Qatat 2022 e in queste ore stanno arrivando le varie convocazioni dei CT delle Nazionali per i calciatori che prenderanno parte al torneo. Freme anche una vecchia stella, Pelé che non vede l'ora di vedere il suo Brasile scendere in campo.

Sui social, in questi giorni, sono tanti i messaggi mandati da O'Rey, l'ultimo davvero fiducioso e per nulla superstizioso: "Mancano solo dieci giorni al calcio d'inizio dei Mondiali e non vedo l'ora di vedere la nostra nazionale scendere in campo. Forse qualcuno potrebbe pensare che io sia troppo fiducioso, ma sento che vedremo il Brasile vincere ancora una volta".

Queste le parole della leggenda verdeoro che ha pubblicato su Instagram il suo pensiero a corredo di una foto che lo ritrae in prima persona con la Coppa del Mondo in mano. Insomma, grandissima fiducia ma, allo stesso tempo, sicuramente, per i calciatori brasiliani, grande pressione...