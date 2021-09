Pelé, passi in avanti: sui social gioca a carte con la figlia e… vince

Dopo l'intervento delle scorse settimane sembrano migliorare le condizioni di O'Rey

La leggenda del calcio brasiliano e mondiale Pelé ha compiuto "diversi passi in avanti" durante il suo periodo di recupero in ospedale dopo l'intervento chirurgico al colon tre settimane fa. Lo ha scritto sua figlia Kely Nascimento su Instagram dove nelle ultime giornate ha dato costanti aggiornamenti sulle condizioni del padre. "Negli ultimi giorni ha compiuto diversi passi in avanti'' ha detto la giovane in un messaggio illustrato con diverse foto di lei e di suo padre che giocano a carte.